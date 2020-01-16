2020-01-16T14:56:48+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой

Новый продукт позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления
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Новое предложение, доступное с 15 января по 15 июля 2020 года, сочетает преимущества счета и вклада: возможность использования имеющихся на счете средств без ограничений и повышенную процентную ставку. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.

Процентная ставка устанавливается на минимальный остаток денежных средств, хранящихся на счете в течение каждого месяца, и составляет 4% годовых.

Открыть «Накопительный счет» можно в отделении банка либо в обновленном приложении интернет-банка «Сбербанк Онлайн» (как в версии для компьютеров, так и в мобильном приложении). Валюта счета — рубль РФ.

Предложение действительно для клиентов Сбербанка, обслуживающихся на территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.

Владимир Салмин, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

« Накопительный счет — это новая возможность для наших клиентов, которая объединяет в себе свободу оперативного управления сбережениями и повышенную доходность. Обладая процентной ставкой вклада, новый продукт не имеет неснижаемого остатка. Думаю, что наше новое предложение подойдет всем, независимо от уровня дохода и характера его поступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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