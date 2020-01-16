Новую «Шкоду» ДПС разбили во время преследования опасного лихача

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:12:12+03:00

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Сегодня, 16 января, примерно в час ночи на левом берегу звучали полицейские сирены. Две патрульные машины ГИБДД преследовали мотоцикл "Рейсер" без номеров. Водитель байка решил оторваться, а потому устроил "игру в шашки" - начал череду резких перестроений.

"Шкоды" ГИБДД включили и проблесковые маячки, и звуковые сигналы. Но 21-летний водитель ВАЗ-2113 все равно не заметил спецмашины. На улице Брусилова его автомобиль ударил в бок новенькую патрульную "Шкоду". Пострадали 32-летний водитель машины ДПС и 20-летняя пассажирка "тринадцатой".

17-летнего мотоциклиста в итоге задержали. Его привлекли к ответственности за целый букет нарушений: тут и вождение без прав, и управление незарегистрированным транспортным средством, и отсутствие страховки, и проезд на красный, и невыполнение требований об остановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU