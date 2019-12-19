2019-12-19T21:43:46+03:00
Авто

Новые машины воронежских полицейских разгоняются до 233 км/ч

В ГИБДД поступили "Шкоды" в одной из самых мощных комплектаций
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мы поближе рассмотрели новые автомобили.Мы поближе рассмотрели новые автомобили.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В ближайшее время воронежским нарушителям придется нелегко. На вооружение ГИБДД пришли новенькие "Шкода-Октавиа". Из 51 автомобиля, полученного регионом по федеральной программе, 41 будет служить в Воронеже, 10 отправится дежурить на трассы. Мы поближе рассмотрели эти машины.

Если кто забыл: "Октавиа" - не седан, а лифтбек. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Если кто забыл: "Октавиа" - не седан, а лифтбек.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Комплектация непростая: двигатель с турбонаддувом объемом 1.8 литра, 180 лошадиных сил, автоматическая роботизированная трансмиссия DSG-7. Максимальная скорость - 233 км/ч. Полицейские улыбаются: "Теперь точно никто не скроется!"

В машинах установлены рации. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В машинах установлены рации.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В особое оснащение входит рация, спецсигналы, два видеорегистратора. Один смотрит на дорогу перед автомобилем, его второй объектив направлен в салон. Второй регистратор снимает все, что происходит сзади машины.

Один видеорегистратор смотрит вперед и в салон... Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Один видеорегистратор смотрит вперед и в салон...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

...второй смотрит назад. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

...второй смотрит назад.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Чтобы спецсигналы не высаживали аккумулятор до предела, за спинками задних сидений спрятали еще один. Запитаны они вместе.

За спинками задних сидений прячется второй аккумулятор. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

За спинками задних сидений прячется второй аккумулятор.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Автомобили приехали в Воронеж вместе со вторым комплектом шин, причем на оригинальных дисках.

Устройство, которое поможет пошуметь. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Устройство, которое поможет пошуметь.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Обслуживать эти машины будут на официальных сервисах "Шкода". На них действует та же гарантия, что и на гражданские версии. Из любопытных мелочей, которые есть и в рядовых "Шкодах" - фирменный зонтик.

Всего область получила 51 "Шкоду". Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Всего область получила 51 "Шкоду".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Автопарк ДПС Воронежа теперь составляют такие "Шкоды" и "Весты". Напомним, тридцать отечественных автомобилей были приобретены за счет областного бюджета в мае.

- Такого масштабного обновления автопарка, как в этом году, не было много лет, - рассказывает Николай Маршавин, помощник командира батальона ДПС УГИБДД по г. Воронежу. - При распределении автомобилей мы учитываем, как сотрудник обращался с предыдущей машиной. Кто-то больше заслуживает такого поощрения.

Николай Маршавин, помощник командира батальона ДПС УГИБДД по г. Воронежу. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Николай Маршавин, помощник командира батальона ДПС УГИБДД по г. Воронежу.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Привычные "Приоры", "Гранты" и "Нивы-Шевроле" отправятся работать в районы области. Кстати, в следующем году новые машины из федерального центра должны прийти и туда.

Новые автомобили воронежских инспекторов ДПС.В регион пришли "Шкода-Октавия" в одной из самых мощных комплектаций

ИСТОЧНИК KP.RU

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