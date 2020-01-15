Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии оглашения послания президента России

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:29:28+03:00

Глава города будет представлять Воронеж в Совете при президенте по развитию местного самоуправления

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В Москве 15 января с посланием к Федеральному собранию обратился президент Владимир Путин. На церемонию были приглашены около 1300 человек, среди которых была делегация Воронежской области во главе с губернатором региона Александром Гусевым. В состав участников также вошли председатель Облдумы Владимир Нетесов, глава Воронежа Вадим Кстенин.

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ИСТОЧНИК KP.RU