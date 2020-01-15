Владимир Нетёсов: «В Воронежской области есть все условия для успешной реализации инициатив, обозначенных Владимиром Путиным»

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:36:59+03:00

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15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства в своем выступлении обозначил основные направления развития страны и поставил соответствующие задачи для представителей исполнительных и законодательных органов власти всех уровней.

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ИСТОЧНИК KP.RU