Владимир Нетёсов: «В Воронежской области есть все условия для успешной реализации инициатив, обозначенных Владимиром Путиным»
Председатель Воронежской областной Думы, секретарь воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов отметил, что обращение главы государства имело ярко выраженную социальную направленность
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15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства в своем выступлении обозначил основные направления развития страны и поставил соответствующие задачи для представителей исполнительных и законодательных органов власти всех уровней.
ИСТОЧНИК KP.RU