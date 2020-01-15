2020-01-15T17:36:59+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «В Воронежской области есть все условия для успешной реализации инициатив, обозначенных Владимиром Путиным»

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов отметил, что обращение главы государства имело ярко выраженную социальную направленность
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства в своем выступлении обозначил основные направления развития страны и поставил соответствующие задачи для представителей исполнительных и законодательных органов власти всех уровней.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сбитая машиной дворняжка подружилась с котом приютившей ее девушки
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области есть все условия для успешной реализации инициатив, обозначенных Владимиром Путиным»
Траты воронежских клиентов ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
В Воронежской области воры разобрали крышу сельского магазина
Полуголая мамаша из Воронежа, выбросившая маленькую дочь из купе, ранее грозила выкинуть ее в окно
Жительница Воронежской области убила мужа и закопала в им же вырытой яме
В Воронеже поймали мехового грабителя
В Северном микрорайоне Воронежа ограбили пенсионера
Воронежцам покажут комедию с Игорем Ливановым и Романом Мадяновым
Воронежский сквер «Трамвай желаний» передадут администрации города
В воронежском аэропорту из-за заболевшего ребенка проверили всех пассажиров рейса из Тайланда
Улочка на окраине Воронежа составила конкуренцию площади Ленина
Ординатура в воронежском медуниверситете может полностью стать целевой
В Воронежской области за год значительно подорожали квартиры в новостройках
За две недели работы воронежского welcome-центра его посетили больше 80 туристов
55 миллионов долга добавили директору скандального воронежского автосалона
В Воронеже пропала 36-летняя женщина