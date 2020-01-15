Траты воронежских клиентов ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат своих клиентов
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Результаты показывают, что в ходе новогодних праздников 2020 г. траты клиентов серьезно возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла. В Центральном федеральном округе эта цифра выросла по сравнению с 2019 годом на 20%, до 23 млрд рублей. Воронежцы также покупали в новогодние праздники на 20% больше, чем в прошлом году – итоговая сумма расходов превысила 430 млн.
ИСТОЧНИК KP.RU