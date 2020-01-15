Путин объявил о поддержке рождаемости: как Воронежская область улучшает демографию

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:36:48+03:00

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Проблему демографии затронул Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Президент отметил, что страна вступила в сложный период, и необходимо принять меры, которые позволят повысить уровень рождаемость. Так, глава государства проанонсировал ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, получение материнского капитала уже на первого ребенка, увеличение маткапитала на 150 тысяч, погашение государством части ипотеки при рождении третьего ребенка, бесплатное питание для школьников начальных классов.

- Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную и эффективную систему поддержки семей с детьми. Шаги, которые мы предприняли в предыдущие годы, уже дали результат. В России растет большое поколение. Очень важно, чтобы его представители приняли ценности многодетной семьи, - подытожил президент.

Для Воронежской области проблема по части демографии также актуальна. В минувшем декабре руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина сообщила, что за 11 месяцев родилось 18 360 детей (9558 мальчиков и 8802 девочки), а умерло 30 193 человек.

В областном департаменте соцзащиты нам сообщили, что на региональном уровне новых мер поддержки рождаемости не планируется. Чиновники пока что намерены отследить эффект от тех, которые были приняты в декабре.

Напомним, чтобы изменить демографическую ситуацию, воронежские власти в конце 2019 года ввели единовременное пособие в 200 тысяч при рождении второго ребенка. Правда, деньги могут получить только женщины до 27 лет включительно. Такое ограничение вызвало бурное недовольство со стороны общественности, после чего областные структуры пообещали рассмотреть возможность отодвинуть возрастную границу.

Кроме того, в регионе увеличили размер материнского капитала – со 116 тысяч до 150 тысяч рублей. Он полагается при появлении третьего и последующего ребенка семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (ранее в законе значился один прожиточный минимум).

- По нашим прогнозам, в связи с этим региональным маткапиталом и увеличением порога, помощью будет охвачено около 85% семей. Прожиточный минимум в нашем регионе меняется поквартально, но в среднем он находится на уровне девяти с небольшим тысяч. То есть, если в семье при рождении третьего ребенка среднедушевой доход будет меньше 18600 на каждого, то она сможет получать данную меру социальной поддержки, - рассказала депутат Облдумы Людмила Ипполитова.

ИСТОЧНИК KP.RU