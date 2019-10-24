2019-10-24T12:29:10+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области объяснил, почему 200 тысяч получат только мамы до 27 лет

Александр Гусев прокомментировал особенности предоставления регионального маткапитала
Виктор ПАВЛОВ
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев.Губернатор Воронежской области Александр Гусев.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Во время рабочей поездки в Таловский район губернатор Александр Гусев объяснил, почему рамки регионального материнского капитала ограничены по возрасту. Напомним, ранее стало известно, что при рождении второго ребенка семьи будут получать 200 тысяч рублей. Правда, в том лишь случае, если матери не исполнилось 27 лет.

- Почему 27? Если до 29 лет женщина не рожает второго ребенка, то потом маловероятно, что он появится. Хотелось стимулировать молодые семьи, чтобы у них было как минимум два ребенка, - отметил Александр Гусев. - Если мы поймем, что нужно немного увеличить возраст, то примем это решение.

Добавим, что в 2015-2017 годах в нашей стране средний возраст матери, родившей первенца, вырос до 26,1 года. При этом до 5,6 года увеличился интервал между первым и вторым ребенком. Таковы данные Росстата. Иными словами, большинство рожают второго и последующих уже после 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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