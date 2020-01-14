Воронежец в крымском поезде порезал ножом парня и девушку

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:27:41+03:00

Пенсионер орудовал вот этим ножом. Фото: с сайта Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

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Воронежцы, едущие в крымских поездах, совсем распоясались. Напомним, в ночь на 10 января полуголая мамаша кинула свою 10-месячную дочь об лестницу, ведущую на второй этаж поезда. Особа женского пола заявила, что ее раздражал плач ребенка. И вот новый дикий случай.

На станции Владиславовка в Крыму задержали 61-летнего уроженца Воронежской области, ехавшего в плацкартном вагоне. Он набросился на попутчиков с ножом. Пенсионер порезал руку 22-летнему жителю Астраханской области и правую ногу 18-летней девушке из Крыма. Раненых увезли на скорой в больницу, а нападавшего – в отдел полиции на железной дороге.

Парню обработали рану, он сможет продолжить свой путь, а вот девушке придется задержаться в больнице – у нее была сильная кровопотеря. Впрочем, сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное.

- Воронежца, устроившего резню, задержали на 12 суток. В отношении него будут возбуждать уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU