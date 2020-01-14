2020-01-14T16:25:47+03:00
Общество

Депутаты облдумы исполнили новогодние мечты воронежских детей

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента присоединились к Всероссийской акции «Елка желаний»
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Акция «Елка желаний» проводится в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Ее участниками стали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Каждый ребенок мог написать о своей мечте на сайт акции, затем конверты с пожеланиями были развешаны на специально установленных во всех регионах страны елках, а любой желающий мог исполнить мечту и подарить желанный подарок. Пожелания от детей принимались до середины декабря, а до конца февраля подарки, о которых мечтают ребята, будут вручены адресатам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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