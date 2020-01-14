Чиновники назвали адреса, где воронежцы смогут окунуться в прорубь

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:46:04+03:00

Места для купания оборудуют в четырех районах города

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Администрация Воронежа утвердила девять мест для официального купания горожан в крещенскую ночь. Напомним, все они будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и оснащены постами спасателей, бригадами медиков и автобусами для обогрева. Купели будут работать в четырех районах города – Железнодорожном, Левобережном, Ленинском и Центральном.

Вот эти адреса:

– на Воронежском водохранилище у дома № 52а по улице 25 Января;

– на р. Усманка у Троицкого храма (Боровое);

– на р. Усманка, ул. Пляжная, 1в (Боровое).

– на Воронежском водохранилище у Успенского храма;

– в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.

– на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади;

– на Воронежском водохранилище в районе санатория им. М. Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU