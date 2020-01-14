Чиновники назвали адреса, где воронежцы смогут окунуться в прорубь
Администрация Воронежа утвердила девять мест для официального купания горожан в крещенскую ночь. Напомним, все они будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и оснащены постами спасателей, бригадами медиков и автобусами для обогрева. Купели будут работать в четырех районах города – Железнодорожном, Левобережном, Ленинском и Центральном.
Вот эти адреса:
– на Воронежском водохранилище у дома № 52а по улице 25 Января;
– на р. Усманка у Троицкого храма (Боровое);
– на р. Усманка, ул. Пляжная, 1в (Боровое).
– на Воронежском водохранилище у Успенского храма;
– в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.
– на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади;
– на Воронежском водохранилище в районе санатория им. М. Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU