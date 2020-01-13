2020-01-13T16:47:35+03:00
Общество

На Крещение воронежцам подготовят девять мест для купания

Предполагается, что в обряде примут участие около 7 тысяч человек
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Кристины Бражниковойфото Кристины БражниковойФото: из архива «КП»
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В ночь на 19 января для воронежцев, оборудуют девять купелей. Они будут располагаться в традиционно сложившихся местах крещенских купаний. По прогнозам организаторов, в обряде примут участие около 7 тысяч человек. Во всех местах водолазы предварительно обследуют дно. В местах купаний организуют освещение, оборудуют автобусы для обогрева, рядом будут дежурить по два аттестованных спасателя, бригады медиков, сотрудники ГИМС и полицейские. В мобильных торговых точках воронежцы смогут купить чай, кофе и бутерброды. А вот проезд к местам купания для личного транспорта будет запрещен, по периметру проведения мероприятий установят турникеты.

В связи с проведением праздничного богослужения в Алексеево-Акатовом монастыре вечером 18 и в ночь на 19 января будет запрещен проезд и парковка машин на улице Освобождения труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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