80,5 миллионов рублей собрали в Воронеже на губернаторском балу

13 Янв. 2020 2020-01-13T23:16:48+03:00

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80,5 миллионов рублей собрали на Рождественском балу у губернатора Воронежской области Александра Гусева. Об этом 13 января сообщила пресс-служба облправительства.

На аукционе разыграли 12 лотов. Первой на торги выставили скульптуру Крысиного короля из балета «Щелкунчика». Ее приобрела руководитель «Финиста» Оксана Дегтярева. Картина «Белая акация» члена Союза художников России Ольги Дмитриенко досталась фермеру Александру Князеву. Арт-объект из керамики «Веселая вдова» (из оперетты Франца Легара), ушла владельцу «Аксиомы» Сергею Журавлеву. Он же стал обладателем раритетного фотоаппарата 1936 года «Феликс Эдмундович Дзержинский НКВД-СССР» производства Харьковского комбината им. Дзержинского. Пятый лот - картина «Карнавал» члена Союза художников России Дмитрия Савинкова, оказалась у главы «ЭкоНивы» Штефана Дюрра.

Подарочный набор водки «Императорская коллекция Super Premium». Графин (с содержимым, естественно) 0,75 л, четыре рюмки, футляр в виде яйца Фаберже достался супруге агрария Антона Пермякова. Арт-объект «Армстронг», скульптору Ольги Гурьевой, забрала супруга бизнесмена Анатолия Шмыгалева Мария Табачникова. Портрет Сергея Есенина заслуженного художника России Евгения Щеглова приобрел девелопер Евгений Хамин. Антикварную пивную кружка «бирштайн» 1885 года купил инвестор Александр Соловьёв. Парные антикварные бронзовые подсвечники (на 11 свечей каждый) начала XX века ушел к супруге девелопера Бориса Нестерова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/754524" frameborder="0"></iframe> Губернаторский бал в Воронеже 2020.Видео: правительство Воронежской области.

11-й лот от митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, скульптура малой формы Александра Невского из бронзы, патины и мрамора (изготовлена к 800-летию полководца), досталась Александру Соловьеву.

Главным и последним стал лот от главы области - кабинетная модель памятника Ивану Бунину в Воронеже (бронза), созданная к 150-летию поэта. Ее автор - Александр Бурганов, профессор, член Российской академии художеств, народный художник РСФСР. Фигуру выиграл глава «Агроэко» Владимир Маслов.

Ведущими бала в этом году стала актерская пара Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой, традиционный аукцион провел Юрий Стоянов. В качестве музыкального гостя выступил Алексей Чумаков. Кстати, он уже бывал на Рождественском балу в Воронеже: в 2018-м вместе с супругой Юлией Ковальчук они были ведущими вечера.

Напомним, в 2019-м спонсоры пожертвовали на поддержку одаренных детей региона 78 млн рублей, в 2018-м - 99 млн. За 10 лет губернаторских балов было собрано более 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU