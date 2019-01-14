Воронежские бизнесмены купили билеты в театры за миллионы рублей

СЕГОДНЯ 00:29 2019-01-14T00:34:25+03:00

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13 января в Доме правительства Воронежской области прошел традиционный губернаторский Рождественский благотворительный вечер. Юбилейный, десятый по счету, смотр меценатов собрал 78 миллионов рублей (для сравнения, на вечере 2018 года на поддержку юных талантов Воронежской области - музыкантов, художников, спортсменов, начинающих исследователей - пожертвовали 99 млн руб).

Вечер посвятили Году театра, объявленному на 2019-й президентом России. Неудивительно, что вели мероприятие известные актеры. В этом году этой чести удостоились кинозвезды, артистка Московского Губернского театра Анна Снаткина и артист МХТ имени Чехова Максим Матвеев. В программе концерта кроме Воронежского симфонического оркестра под руководством Владимира Вербицкого, студентов Воронежского хореографического училища, выпускницы Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, а ныне солистки Московского театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра Полины Шамаевой, флейтистки, лауреата 18 международных и всероссийских конкурсов Татьяны Бембеевой приняли участие актер Евгений Дятлов и певец и композитор Игорь Саруханов.

Ну а благотворительный аукцион снова провел Юрий Стоянов. В этот раз представители элиты и бизнес-сообщества региона боролись за 12 лотов, среди которых оказались расписные шкатулки в стиле «федоскинской миниатюры», в которые были вложены сертификаты на посещение спектакля одного из ведущих театров России и зарубежья, сертификат на посещение парижского театра Opéra Garnier от митрополита Воронежского и Лискинского Сергия и билеты в легендарный миланский театр La Scala от губернатора Александра Гусева. Помимо приобретения лотов, гости сделали дополнительные пожертвования. В итоге удалось собрать 78 миллионов рублей.

Напомним, за историю проведения губернаторского вечера Благотворительный Рождественский фонд направил на поддержку одаренных детей Воронежской области более 600 миллионов рублей.