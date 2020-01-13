2020-01-13T18:39:10+03:00
Происшествия

В Воронеже на козырьке подъезда нашли тело 19-летнего парня

Точную причину смерти выясняют следователи
Виктор ПАВЛОВ
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В Воронеже на козырьке подъезда нашли 19-летнего парня. Молодой человек получил серьезные травмы. Спасти его жизнь не удалось. Трагедия случилась на улице 60-летия ВЛКСМ.

Для выяснения точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас опрашивают родственников и знакомых парня. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что вчера, 12 января, в Бутурлиновке нашли тело 32-летнего мужчины. Местные жители рассказывают, что он шел и разговаривал по телефону, потом, видимо, упал и заснул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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