2020-01-13T16:27:31+03:00
Происшествия

В парке в Воронежской области нашли тело мужчины

Причину смерти сейчас устанавливают следователи
Олег ИВАНОВ
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Утром 12 января тело 32-летнего мужчины нашли в парке на улице Дорожной в Бутурлиновке. Местные жители рассказывают, что он шел и разговаривал по телефону, потом, видимо, упал и заснул. По одной из версий, перед этим он отдыхал в компании друзей, выпивал. К сожалению, лежащего на земле мужчину заметили слишком поздно, к тому моменту медики уже ничем не могли ему помочь.

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, опрошены родственник и знакомые. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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