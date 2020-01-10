В преддверии снегопада воронежские коммунальщики мобилизуют все силы

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:14:37+03:00

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Уже завтра в Воронеже ждут выпадения большого количества осадков (будем надеяться, что это будет снег, а не дождь). Со стороны Белого моря должен прийти холодный циклон.

В мэрии обещают оперативно отреагировать на снегопад. Глава города Вадим Кстенин потребовал от коммунальщиков уделить особое внимание тротуарам - особенно тем, что покрыты плиткой.

- Выводите максимальное количество мини-техники и работников ручной уборки, мобилизуйте все имеющиеся у вас ресурсы, чтобы максимально оперативно справиться с последствиями непогоды, - распорядился мэр.

Кроме того, коммунальные службы будут контролировать образование сосулек. Особое опасение вызывают около двух тысяч домов со скатными крышами.

В администрации города просят воронежцев в выходные не использовать автомобиль без острой необходимости, а также не парковаться в ночное время в правых полосах магистралей, чтобы не помешать работе техники.

ИСТОЧНИК KP.RU