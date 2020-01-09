Долгожданный снегопад в Воронеж принесет северный циклон

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:12:48+03:00

Снег, если и пойдет, то временами будет чередоваться с дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Воронежские синоптики рассказали о том, какая погода нас ожидает в ближайшие дни. К этому можно, конечно, относиться с изрядной долей скептицизма, но, похоже, все же столице Черноземья скоро перепадет немного снега.

- Воронеж прямо в какой-то аномальной зоне находится. Во многих районах области образовался снежный покров, а в главном городе региона – никак, - отмечает руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Исправить такое положение дел может циклон, центр которого находится над Белым морем. От него идут холодные фронты, один из которых в ночь с 11 на 12 января достигнет Воронежа. Принесет он с собой, пусть и не очень сильный, но снегопад и понижение температуры. В дальнейшем она будет держаться в районе -3…-5 градусов ночью и около нуля днем. И так до Крещения. По идее, при таких условиях снежный покров около 10 сантиметров, который образуется на выходных, растаять не должен. В то же время крепкий лед на крупных водоемах, похоже, в эту зиму так и не встанет. Так что рыбакам рисковать выходить на него не надо.

В ночь на пятницу, 10 января, юго-западный ветер сменится на западный, пойдет небольшой снег при -3 градусах. Днем потеплеет до -1 градуса. Снег усилится.

Ночью в субботу, 11 января, будет ровно такая же погода, что и сутками ранее при том, что вернется юго-западный ветер. Днем снова немного усилится снег при нуле градусов.

В ночь на воскресенье, 12 января, снег продолжит идти достаточно интенсивно при -4 градусах. Днем он будет только слабо перепархивать. Столбик термометра поднимется до -1 градуса.

Ночью в понедельник, 13 января, обещает быть пасмурной и без осадков при -3 градусах. Днем пойдет небольшой снег, потеплеет до -1.

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ИСТОЧНИК KP.RU