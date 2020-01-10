В воронежский «Факел» пришел чемпион Европы

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:34:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 января, «Факел» подписал контракт с 23-летним Владиславом Паршиковым, в последние шесть лет выступавшим за клуб «Чертаново». Влад родился в Воронеже. Оня начинал заниматься футболом в СДЮСШОР «Факел», а потом переехал в академию в Чертаново. Самый большой успех у него был на юношеском уровне. Зато какой! В 2013 году Паршиков стал победителем первенства Европы.

Решение в принципе логичное для Влада. В текущем первенстве ФНЛ он провел за «Чертаново» всего один матч, в то время как в сезоне 2018/19 годов на его счету было 28 игр.

Напомним, также 10 января «Факел» покинул бывший игрок сборной России, экс-капитан воронежской команды Роман Воробьев.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU