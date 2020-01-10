Из воронежского «Факела» ушел бывший игрок сборной России

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:24:10+03:00

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В пятницу, 10 января, «Факел» официально сообщил о расторжении контракта с полузащитником Романом Воробьевым. Игрок, в активе которого есть два матча в составе национальной сборной (правда, было это очень давно), с осени потерял место в стартовом составе и чаще сидел на скамейке запасных. Формально Воробьев до сих пор оставался капитаном.

В сезоне 2019-20 годов Воробьев участвовал в 17 матчах «Факела», в которых забил три гола и получил одну желтую карточку. Давно уже шли слухи, что Роман не поладил с новым руководством команды. Есть две точки зрения на его роль в клубе. Как ни странно, обе правильные. Первая – что в силу 35-летнего возраста он частенько тормозил атаки, вторая – что он был одним из немногих в составе «Факела» способных на нестандартный ход и вообще разумное ведение игры. Видимо, в руководстве возобладала первая точка зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU