2020-01-10T16:24:10+03:00
Спорт

Из воронежского «Факела» ушел бывший игрок сборной России

Роман Воробьев до последнего момента формально был капитаном
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Роман Воробьев.Роман Воробьев.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 января, «Факел» официально сообщил о расторжении контракта с полузащитником Романом Воробьевым. Игрок, в активе которого есть два матча в составе национальной сборной (правда, было это очень давно), с осени потерял место в стартовом составе и чаще сидел на скамейке запасных. Формально Воробьев до сих пор оставался капитаном.

В сезоне 2019-20 годов Воробьев участвовал в 17 матчах «Факела», в которых забил три гола и получил одну желтую карточку. Давно уже шли слухи, что Роман не поладил с новым руководством команды. Есть две точки зрения на его роль в клубе. Как ни странно, обе правильные. Первая – что в силу 35-летнего возраста он частенько тормозил атаки, вторая – что он был одним из немногих в составе «Факела» способных на нестандартный ход и вообще разумное ведение игры. Видимо, в руководстве возобладала первая точка зрения.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест
В воронежский «Факел» пришел чемпион Европы
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2020 году
Во время новогодних каникул 329 воронежцев пострадали из-за гололеда
Разбойник-романтик ограбил цветочный павильон в Воронеже
Из воронежского «Факела» ушел бывший игрок сборной России
Воронежец пытался убедить полицейских, что 5,7 килограммов марихуаны – это мусор
243 малыша родились в Воронеже за время новогодних праздников
В Воронеже задержали подростков, которые промышляли автомобильными кражами
В Воронежской области воры напоролись на полицейских, когда распиливали банкомат
Воронежские активисты требуют устранить брак при ремонте тротуара на улице Южно-Моравской
Мультик воронежских аниматоров «Волки и Овцы» бьет рекорды по кассовым сборам в Болгарии
В Воронеже пропал 56-летний мужчина
Стало известно, сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы Воронежа
Воронежца обманули при покупке строительного вагончика
Умер заведующий балетной труппой Воронежского ТОБ
В Воронеже мужчина пропал перед Рождеством
На Северном мосту Воронежа после ДТП над водой повисла машина
Прокурорам Воронежской области представили нового руководителя
В Воронеже нашли три самых дорогих вакансии нового года
В Воронежской области изнасиловали 20-летнюю девушку