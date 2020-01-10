243 малыша родились в Воронеже за время новогодних праздников

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:14:39+03:00

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243 ребенка родилось в Воронеже с 1 по 8 января. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, среди младенцев - 130 мальчиков и 113 девочек.

Больше всего родов приняли в перинатальном центре областной больницы №1 – 88, в БСМП №10 ("Электроника") появились на свет 78 малышей, а в городских роддомах №2 и №3 родилось 38 и 39 детей соответственно.

Ранее руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина сообщала, что с января по ноябрь 2019-го включительно зафиксировано 18360 записей о рождении. Из них 9558 мальчиков и 8802 девочки. А умерло за 11 месяцев прошлого года - 30193 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU