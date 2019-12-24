В Воронежской области за 11 месяцев умерло почти на 12 тысяч человек больше, чем родилось

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-24T16:42:17+03:00

В демографической "яме" нам еще сидеть лет пять

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Руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина подвела итоги деятельности учреждения за 11 месяцев текущего года.

По ее словам, за отчетный период органы ЗАГС региона зафиксировали 14943 записи о браке и 9306 записей о разводе (стоит отметить, что распадались семьи, зарегистрированные в разные годы).

Ситуация с рождаемостью в Воронежской области оптимизма не вселяет, и по признанию Марины Севергиной, такой она останется еще лет пять, пока регион не перешагнет демографическую «яму»:

- С января по ноябрь включительно зафиксировано 18360 записей о рождении. Из них на свет появилось 9558 мальчиков и 8802 девочки. Умерло 30193 человек.

Руководитель управления ЗАГС области рассказала, что больше всего детей в семьях родились первыми – 7923 ребенка, вторыми – 7027, третьими – 2327, четвертыми – 624, пятыми – 459. И в одной семье появился на свет 13-ый по счету родной ребенок.

Также Марина Севергина отметила, что в этом году (без учета декабря) появилось на свет 206 двойняшек.

ИСТОЧНИК KP.RU