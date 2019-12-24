В Воронежской области за 11 месяцев умерло почти на 12 тысяч человек больше, чем родилось
Руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина подвела итоги деятельности учреждения за 11 месяцев текущего года.
По ее словам, за отчетный период органы ЗАГС региона зафиксировали 14943 записи о браке и 9306 записей о разводе (стоит отметить, что распадались семьи, зарегистрированные в разные годы).
Ситуация с рождаемостью в Воронежской области оптимизма не вселяет, и по признанию Марины Севергиной, такой она останется еще лет пять, пока регион не перешагнет демографическую «яму»:
- С января по ноябрь включительно зафиксировано 18360 записей о рождении. Из них на свет появилось 9558 мальчиков и 8802 девочки. Умерло 30193 человек.
Руководитель управления ЗАГС области рассказала, что больше всего детей в семьях родились первыми – 7923 ребенка, вторыми – 7027, третьими – 2327, четвертыми – 624, пятыми – 459. И в одной семье появился на свет 13-ый по счету родной ребенок.
Также Марина Севергина отметила, что в этом году (без учета декабря) появилось на свет 206 двойняшек.
ИСТОЧНИК KP.RU