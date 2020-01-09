2020-01-09T10:58:57+03:00
Общество

Вместо "Экскаватора" на Московском проспекте в Воронеже повесят современные световые конструкции

Их сделают в рамках новой световой концепции оформления улиц
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежцев продолжает беспокоить судьба иллюминации «Экскаватор», которая украшала Московский проспект в районе остановки «Рабочий проспект». «Комсомолка» уже писала, что ее отправили на свалку. В мэрии Воронежа отметили, что на Московском проспекте в скором времени повесят современные световые конструкции.

- Старая иллюминация «Экскаватор» над проезжей частью Московского проспекта в течение длительного времени не работала: в её основе были морально устаревшие лампочки накаливания, которые в городе уже практически не используются, поскольку по современным меркам они потребляют много электроэнергии и у них очень маленький срок службы. Кроме того, специалисты отметили провисание тросов и перетяжек, на которых висела неработающая конструкция. Поэтому для обеспечения безопасности «Воронежгорсвет» демонтировал изношенную иллюминацию, - сообщили в мэрии. - В городе ввели в действие новую концепцию оформления световыми конструкциями, которые появились на улицах Плехановской, Мира, Кирова, Степана Разина, Чернавском мосту и дамбах, площадях Ленина, Черняховского и у ВГУ, проспекте Революции, в Кольцовском и Петровском скверах, а также в скверах Пушкина, Бунина. В иллюминации используются современные энергосберегающие лампы. Планируется продолжить украшение города световыми современными конструкциями и на других улицах, в том числе и на Московском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вместо "Экскаватора" на Московском проспекте в Воронеже повесят современные световые конструкции
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