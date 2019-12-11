В Воронеже световую декорацию «Экскаватор» отправили на свалку, а «Звезды» вернут на проспект Революции

Воронеж лишился еще одного декоративного элемента эпохи СССР. На свалку истории отправили осветительную конструкцию в виде силуэта экскаватора, украшавшего Московский проспект в районе остановки «Рабочий проспект». Элемент установили в период расцвета воронежского экскаваторного завода, который располагался рядом.

С тех пор конструкция морально и физически устарела. Тросы, на которых был закреплен «Экскаватор», сильно провисли, а лампы накаливания, составлявшие основу иллюминации, сейчас нигде не используются. Поэтому в мэрии решили отправить конструкцию на свалку. В следующем году Московский проспект украсят современными элементами в соответствии с новой концепцией светового оформления города.

фото управы Центрального района

«ЗВЕЗДЫ» ОКАЗАЛИСЬ РУБИНАМИ

Элементы советского оформления еще сохраняются на многих улицах Воронежа. Часть из них совсем потеряла облик и неузнаваема, другие выглядят вполне сносно и чиновники пытаются их сохранить и отреставрировать, как это произошло с петровский кораблем «Меркурий», который теперь украшает набережную в Левобережном районе.

Мы же решили выяснить, как обстоит дело с композицией «Звезды», которая украшала арку между домами на проспекте Революции. Ее сняли несколько месяцев назад из-за угрозы обрушения. Горожане выступили с инициативой сохранить декорацию для истории. Тогда управа Центрального района встретилась с краеведами и общественниками, чтобы совместно решить судьбу «Звезд». Чиновники попросили старожилов вспомнить, как первоначально выглядели элементы, какого они были цвета и какое имели световое оформление – внешний вид декорации с годами оказался значительно утрачен. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что и сама конструкция обветшала гораздо сильнее, чем предполагалось.

- Ее, вероятно, собирали какие-то энтузиасты, в кустарных условиях из металла не самого лучшего качества, - рассказали «Комсомолке» в управе Центрального района. – Поэтому сохранить украшение в первоначальном виде невозможно. Мы совместно с общественниками приняли решение вырезать сами звезды и перенести их на новую конструкцию. Надеемся на средства гранта или помощь спонсоров в проведении этой работы и установке конструкции на прежнее место.

Кстати, после дательного изучения декорации краеведы склонились к тому, что это была своеобразная реклама магазина «Рубин», который располагался неподалеку. А «звезды» были ни чем иным как драгоценными самоцветами и были выполнены в красном цвете.