2019-12-11T10:40:49+03:00
Общество

В Воронеже световую декорацию «Экскаватор» отправили на свалку, а «Звезды» вернут на проспект Революции

Как в городе распоряжаются советским наследием декоративного оформления
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото - панорама с сервиса "Яндекс.Карты"фото - панорама с сервиса "Яндекс.Карты"
Изменить размер текста:

Воронеж лишился еще одного декоративного элемента эпохи СССР. На свалку истории отправили осветительную конструкцию в виде силуэта экскаватора, украшавшего Московский проспект в районе остановки «Рабочий проспект». Элемент установили в период расцвета воронежского экскаваторного завода, который располагался рядом.

С тех пор конструкция морально и физически устарела. Тросы, на которых был закреплен «Экскаватор», сильно провисли, а лампы накаливания, составлявшие основу иллюминации, сейчас нигде не используются. Поэтому в мэрии решили отправить конструкцию на свалку. В следующем году Московский проспект украсят современными элементами в соответствии с новой концепцией светового оформления города.

фото управы Центрального района

фото управы Центрального района

«ЗВЕЗДЫ» ОКАЗАЛИСЬ РУБИНАМИ

Элементы советского оформления еще сохраняются на многих улицах Воронежа. Часть из них совсем потеряла облик и неузнаваема, другие выглядят вполне сносно и чиновники пытаются их сохранить и отреставрировать, как это произошло с петровский кораблем «Меркурий», который теперь украшает набережную в Левобережном районе.

Мы же решили выяснить, как обстоит дело с композицией «Звезды», которая украшала арку между домами на проспекте Революции. Ее сняли несколько месяцев назад из-за угрозы обрушения. Горожане выступили с инициативой сохранить декорацию для истории. Тогда управа Центрального района встретилась с краеведами и общественниками, чтобы совместно решить судьбу «Звезд». Чиновники попросили старожилов вспомнить, как первоначально выглядели элементы, какого они были цвета и какое имели световое оформление – внешний вид декорации с годами оказался значительно утрачен. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что и сама конструкция обветшала гораздо сильнее, чем предполагалось.

- Ее, вероятно, собирали какие-то энтузиасты, в кустарных условиях из металла не самого лучшего качества, - рассказали «Комсомолке» в управе Центрального района. – Поэтому сохранить украшение в первоначальном виде невозможно. Мы совместно с общественниками приняли решение вырезать сами звезды и перенести их на новую конструкцию. Надеемся на средства гранта или помощь спонсоров в проведении этой работы и установке конструкции на прежнее место.

Кстати, после дательного изучения декорации краеведы склонились к тому, что это была своеобразная реклама магазина «Рубин», который располагался неподалеку. А «звезды» были ни чем иным как драгоценными самоцветами и были выполнены в красном цвете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала утвердили программу развития межрегионального научно-образовательного центра
9 декабря в правительстве Тюменской области прошло первое заседание Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ)
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
Новости 24
В Воронежской области пристав скрыла имущество должника, чтобы улучшить показатели работы
В воронежском микрорайоне на день отключат воду
В Воронеже мужчина в порыве ревности вонзил нож в живот возлюбленной
В Воронеже из-за ремонта виадука изменили расписание пригородных электричек
В Воронежской области разыскивают 46-летнего мужчину
Воронежский дворник разжег костер из мусора прямо на дороге
Собственники 17 воронежских домов отказались от услуг УК
В Воронеже поймали парня, грабившего женщин на улицах
В Воронеже вылечили и отпустили на волю, попавшую в капкан норку
Под Воронежем построят стеклотарный завод
В воронежском «Буране» - новый и.о. главного тренера
Вице-мэр Воронежа получила Благодарность от президента
Воронежским родителям расскажут, как помочь своим детям пережить кризис
В День Героев Отечества воронежцам раздавали «солдатские треугольники»
За первую неделю зимы с ОРВИ слегли 7255 жителей Воронежской области
Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Воронеже 21 декабря
В Воронеже водителя, не оплатившего 60 штрафов, лишили прав на год
В Воронеже появились шесть билбордов с портретами Сталина
Альфа-Банк обеспечил клиентам возможность платить за турпутевки при помощи приложения
Редкий почтовый конверт пополнил экспозицию музея Воронежской областной Думы
В Воронежской области возбудили уголовное дело по аварии, в которой погибли пять человек
Мэрия Воронежа будет участвовать в общероссийском дне приема граждан
В Воронеже прошел этап общегородских уроков истории
В аварии в Воронежской области погиб руководитель волгоградской частной клиники и почти вся его семья
Лучшим специалистом в сфере государственной молодежной политики стала сотрудница администрации Воронежа
В Воронеже прошел Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!»
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии, посвященной Дню Героев Отечества
В центре Воронежа у рынка установили новые светофоры