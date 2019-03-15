Воронежцев просят вспомнить, как выглядели советские звезды на проспекте Революции

Воронежские чиновники и общественники договорились о реконструкции арт-объекта времен СССР, который долгие годы ( с 1970-х) венчал арку между домами 47 и 49 по проспекту Революции. Напомним, в декабре прошлого года, металлическую конструкцию демонтировали из соображений безопасности: ее крепления обветшали и недостаточно хорошо ее держали. Декор в виде звезд отправили на экспертизу, которая признала возможной его реконструкцию.

Сотрудники управы Центрального района, представители общественности, краеведы и историки Воронежа снова сели за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшую судьбу арт-объекта.

- Этот символ эпохи на протяжении многих лет украшал центр города и поэтому мы очень рады, чтобы он будет восстановлен. Главный туристический маршрут нашего города пролегает от Железнодорожного вокзала через проспект Революции до Гото Предестинации. После отметила на встрече известный краевед Ольга Рудева.

Однако в истории «звезд» слишком много белых пятен. Например, неизвестен автор знака, а также его первоначальное цветовое оформление. Пока можно утверждать только тот факт, что «звезды» появились одновременно с другими аналогичными объектами «Сувенир» и «Приемник «Альпинист», также украсившими здания проспекта Революции в 70-х годах прошлого века. Кстати, ночью звезды светились.

Управа Центрального района обращается к воронежцам за помощью: если Вы обладаете, какой либо информацией по данному объекту, фотографиями или просто помните, как объект выглядел в свои «лучшие годы», сообщите любым удобным для Вас способом!

Всю имеющуюся информацию можно предоставить в управу Центрального района по адресу: Никитинская, 8, кабинет 413, а также по телефонам: 252-45-83, 8-910-240-97-54 или на электронную почту: fmnvrn@mail.ru.