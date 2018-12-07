В Воронеже демонтируют советский арт-объект, расположенный над аркой на проспекте Революции

7 Дек. 10:55 2018-12-07T10:55:27+03:00

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Сотрудники управы Центрального района пригласили общественников, чтобы обсудить судьбу нескольких арт-объектов, расположенных на территории района. На встрече с председателем Общественного Совета при департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области, заместителем председателя совета воронежского отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», координатором сообщества за сохранение исторического наследия «Архдозор», известным краеведом Ольгой Рудевой и общественником, координатором проекта Том СойерФест Антоном Позднуховым речь пошла о проектах предстоящего благоустройства.

В частности, участники встречи обсудили судьбу декоративной конструкции, расположенной над аркой между домами №47 и №49 по проспекту Революции. Декор был установлен еще в советское время и обветшал настолько, что его признали угрожающим жизни и здоровью горожан. В связи с этим, конструкцию в ближайшее время демонтируют. Однако чиновники, понимая, что этот символ эпохи дорог многим горожанам, рассматривают вместе с общественниками возможность реставрации арт-объекта и возврата его на прежнее место.

На встрече, в частности, обсудили вопрос привлечения инвесторов к финансированию этих работ. В управе также подчеркнули, что все решения будут приниматься с учетом мнения экспертов.