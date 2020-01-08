На улице Воронежа бурлит вонючий потоп

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Нетрадиционное место для выхода на свет божий выбрала канализация. То есть локация по району та же – Коминтерновский. Но вот адрес другой – улица Лизюкова, дом № 105 (бедные его жильцы). Напомним, мы регулярно отслеживаем историю вонючего потопа на улице Шишкова, который появляется и исчезает с незавидной регулярностью. Но вот и до более старой улицы вонь дошла.

В «РВК-Воронеж» рассказали, что им о прорыве канализации сообщили в 15.30, для ликвидации засора на сетях выехала аварийная бригада.

Кстати о вони. Она продолжает появляться даже в центре города, несмотря на легкий морозец. Что там творится сейчас на Левобережных очистных сооружениях, даже страшно представить. Если уж генерал, пусть не Мороз, а Морозец не справляется… Впрочем, это уже другая история.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU