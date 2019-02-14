Улицу Шишкова в Воронеже опять затопило фекалиями

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-14T10:31:30+03:00

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В Воронеже на улице Шишкова со среды, 13 февраля, на дорогу течет поток из канализации. Зловонная вода извергается из колодца прямо под колеса проезжающих машин. Как рассказали в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж», их специалисты уже выехали на место и оценили ситуацию.

- Вышло из строя оборудование канализационно-насосной станции, не состоящей на балансе водоканала и не обслуживаемой предприятием, - пояснил по производству "РВК Воронеж" Дмитрий Дедов. - Все работы на подобных объектах осуществляются по согласованию с управлением ЖКХ администрации городского округа. Мы связались с представителями управления с целью ускорения этого процесса.

Как только все необходимые процедуры уладят, бригады приступят к ликвидации ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU