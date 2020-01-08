В Сеть выложили фото занесенного снегом села в Воронежской области
Воронежцам, заждавшимся снега, показали, где в области можно насладиться прелестями настоящей русской зимы. Оказалось, что Богучарский район «белые мухи» засыпали довольно-таки прилично. На фото во всяком случае земли из-под снега не видно.
Автор поста даже в шутку приглашает устроить вывоз снега. Только вот из Воронежа ехать придется долгонько.
В комментариях есть и мнения жителей столицы Черноземья, которых устраивает погода без снега. Аргументы тоже логичные – нет слякоти, чистить ничего не надо.
Напомним, 9 и 10 января синоптики обещают снег и в Воронеже.
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ИСТОЧНИК KP.RU