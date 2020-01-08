2020-01-08T13:00:53+03:00
Общество

В Сеть выложили фото занесенного снегом села в Воронежской области

Автор поста утверждает, что настоящая зима пришла в Богучарский район
Артем ИЛЬИН
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Картина экзотическая для нынешней зимы...Картина экзотическая для нынешней зимы...Фото: "Мой и твой Воронеж".
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Воронежцам, заждавшимся снега, показали, где в области можно насладиться прелестями настоящей русской зимы. Оказалось, что Богучарский район «белые мухи» засыпали довольно-таки прилично. На фото во всяком случае земли из-под снега не видно.

Автор поста даже в шутку приглашает устроить вывоз снега. Только вот из Воронежа ехать придется долгонько.

В комментариях есть и мнения жителей столицы Черноземья, которых устраивает погода без снега. Аргументы тоже логичные – нет слякоти, чистить ничего не надо.

Напомним, 9 и 10 января синоптики обещают снег и в Воронеже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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