Рождество встретит воронежцев морозом, а рабочие дни - снегом
В Воронеж неделя с 6 по 10 января будет морозной и наконец-то снежной. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.
Так, в Рождественскую ночь в столице Черноземья резко похолодает до - 6 градусов. Ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северный 2 м/с.
Во вторник, 7 января, также будет морозно. Температура воздуха составит -2 градуса. Будет небольшая облачность и без осадков. Ветер северный 2 м/с.
В ночь на среду, 8 января, в Воронеже синоптики прогнозируют похолодание до -6 градусов. А вот днем будет теплее. Столбик термометра опустится лишь до -1 градуса. Будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ночью 9 января будет -5 градусов и небольшой снег. Ветер юго-западный 3 м/с. А вот в первый рабочий день температура составит -2 градуса и повалит снег. Ветер юго-западный 4 м/с.
В ночь на пятницу, 10 января, столбик термометра останется на том же месте, что и днем накануне. Также продолжит идти снег. Ветер западный 3 м/с. Днем температура поднимется до 0. Будет снежно. Ветер южный 1 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU