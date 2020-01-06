2020-01-06T20:17:19+03:00
Общество

Рождество встретит воронежцев морозом, а рабочие дни - снегом

В первый рабочий день, 9 января, ожидается сильный снегопад
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеж неделя с 6 по 10 января будет морозной и наконец-то снежной. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.

Так, в Рождественскую ночь в столице Черноземья резко похолодает до - 6 градусов. Ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северный 2 м/с.

Во вторник, 7 января, также будет морозно. Температура воздуха составит -2 градуса. Будет небольшая облачность и без осадков. Ветер северный 2 м/с.

В ночь на среду, 8 января, в Воронеже синоптики прогнозируют похолодание до -6 градусов. А вот днем будет теплее. Столбик термометра опустится лишь до -1 градуса. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью 9 января будет -5 градусов и небольшой снег. Ветер юго-западный 3 м/с. А вот в первый рабочий день температура составит -2 градуса и повалит снег. Ветер юго-западный 4 м/с.

В ночь на пятницу, 10 января, столбик термометра останется на том же месте, что и днем накануне. Также продолжит идти снег. Ветер западный 3 м/с. Днем температура поднимется до 0. Будет снежно. Ветер южный 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождество встретит воронежцев морозом, а рабочие дни - снегом
Пользователи Сети высмеяли наряд певицы Валерии на концерте в Воронеже
В Воронеже шопоголик разгулялся с чужой картой в торговом центре
В Воронежской области во время пожара погиб 81-летний мужчина
Пропавшего по пути через Воронеж жителя Смоленска нашли живым
В Воронежской области женщина похитила у пенсионерки кредитные деньги
В полиции рассказали подробности массовой драки в воронежском ресторане
В центре Воронежа в Рождественскую ночь перекроют две улицы
Двухлетняя малышка из Воронежа стала победительницей всероссийского конкурса красоты
Жительница Воронежа попала на мошенника, решив купить щенка по объявлению в интернете
В Воронежской области на трассе иномарка насмерть сбила мужчину
Волонтеры просят помочь в поисках мужчины из Смоленска, пропавшего во время поездки через Воронеж
Воронежец решил найти жену с помощью объявления на стене дома
Эксперты Росстандарта нашли некачественное топливо на двух заправках Воронежской области
В Воронеже в своем доме сгорел 42-летний мужчина
Сильный ветер разнес мусор по дворам Воронежа
В Воронеже школьник вышел на субботник в первые дни нового года
Выходец из Средней Азии ранил воронежца ножом в живот
Елена Ваенга споёт воронежцам
Посетители воронежского ресторана сошлись в рукопашной
За информацию о подозреваемом в покушении на воронежского главу района обещают вознаграждение
В первый день нового года воронежец ограбил цветочный павильон
Под Воронежем водитель и две пассажирки пострадали в ДТП с опрокидыванием
В воронежском дворе нашли труп женщины