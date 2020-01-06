Рождество встретит воронежцев морозом, а рабочие дни - снегом

6 Янв. 2020 2020-01-06T20:17:19+03:00

В первый рабочий день, 9 января, ожидается сильный снегопад

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В Воронеж неделя с 6 по 10 января будет морозной и наконец-то снежной. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.

Так, в Рождественскую ночь в столице Черноземья резко похолодает до - 6 градусов. Ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северный 2 м/с.

Во вторник, 7 января, также будет морозно. Температура воздуха составит -2 градуса. Будет небольшая облачность и без осадков. Ветер северный 2 м/с.

В ночь на среду, 8 января, в Воронеже синоптики прогнозируют похолодание до -6 градусов. А вот днем будет теплее. Столбик термометра опустится лишь до -1 градуса. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью 9 января будет -5 градусов и небольшой снег. Ветер юго-западный 3 м/с. А вот в первый рабочий день температура составит -2 градуса и повалит снег. Ветер юго-западный 4 м/с.

В ночь на пятницу, 10 января, столбик термометра останется на том же месте, что и днем накануне. Также продолжит идти снег. Ветер западный 3 м/с. Днем температура поднимется до 0. Будет снежно. Ветер южный 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU