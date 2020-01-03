Мясо с иголками разбросали в воронежском микрорайоне

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:40:24+03:00

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Если собака проглотит такое «лакомство», ее ждет мучительная смерть

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Воронежских собаководов предупредили о новой опасности. Неизвестные разбросали куски мяса с иголками недалеко от остановки "ПТУ №4" (Машмет). Фотографии появились в сообществе "Мой и твой Воронеж".

Если собака проглотит такое "лакомство", ее, скорее всего, ждет мучительная смерть. В теории, эта жестокая мера направлена на борьбу с бездомными животными. Но рискуют пострадать и домашние собаки, чьи хозяева забывают о необходимости намордников.

В комментариях к записи отметились неравнодушные воронежцы, которые не поленились приехать в указанное место и убрать опасное мясо. Однако признались, что, возможно, увидели не все куски. Будьте осторожней!

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ИСТОЧНИК KP.RU