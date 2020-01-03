2020-01-03T18:03:05+03:00
Происшествия

У воронежских продавцов изымают снюсы и насвай

Основанием стало несоответствие продукции регламенту Таможенного союза
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Воронежской области прошли проверки почти трех тысяч точек, где продают сигареты. Целью был поиск снюсов - "жвачек" с никотином, популярных у подростков. Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Во время проверок изъяли 552 единицы никотинсодержащей продукции. Продавцам предстоит ответить по административной статье "Нарушение требований технических регламентов". Почему именно этой?

Дело в том, что снюсы относят не к табачной, а к пищевой продукции (в них содержится не табак, а никотин). Вся пищевая продукция, которая продается в России, должна соответствовать особому регламенту Таможенного союза. Если у продавца нет нужных документов - он нарушает закон.

- Если вы столкнулись с фактами продажи снюса, насвая, никотинсодержащей карамели и другой подобной продукции, сообщите об этом по телефону "горячей линии" 8-800-201-59-78 или отправьте письменное обращение на официальную электронную почту - ty@rpn.vrn.ru , - сообщают в Роспотребнадзоре. - О случаях продажи вне предприятий торговли необходимо сообщать в правоохранительные органы.

В некоторых регионах прошла волна отравлений снюсами. Родители воронежской школы №13 узнали, что в туалете старшеклассники угощают детей помладше такими "жвачками". Добавим, что депутаты Воронежской областной думы решили направить в Государственную думу инициативу о запрете продажи жевательного табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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