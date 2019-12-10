В воронежских школах старшеклассники "подсаживают" малышей на жевательный табак

Волна употребления жевательных смесей на основе табака и никотина докатилась и до воронежских школ. Родители школы №13 с ужасом узнали от своих детей, посещающих начальные классы, что в туалете старшеклассники угощают их «жвачками» с фруктовыми вкусами. Причем в агрессивной форме: тех, кто отказывается попробовать смесь, не пускают справить нужду. Малыши из страха даже перестали посещать уборные.

- Об этом случае стало известно учительнице младших классов, - рассказала «Комсомолке» Ольга, мама ученика школы №13. - Педагог обратила внимание, что ребенок часто отпрашивается в туалет во время занятий. Когда стала разбираться, то мальчик рассказал о фруктовых «жвачках». Учительница в родительском чате попросила нас предупредить детей об опасности употребления таких смесей.

А главная их опасность в том, что они содержат либо табак, либо никотин и вызывают наркотическую зависимость как от курения, поскольку вредные вещества находятся в снюсе в концентрированном виде.

Законодательно запрещена продажа снюсов с содержанием табака, но в формулировках нет ни слова про запрет смесей с содержанием никотина. Этим и пользуются производители и продавцы «жвачек». И предъявить им нечего.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили, что у них на проверке сейчас находится образец жевательной смеси, которую изъяли в одной из школ города. Экспертиза изучит состав снюса и выяснит, входит ли он в список запрещенных или нет.

- О фактах распространения снюсов в учебных заведениях надо обязательно сообщать в отделение полиции по месту его нахождения, - посоветовали правоохранители. - Но к заявлению требуется приложить образец вещества для его исследования.

Мы также попросили прокомментировать произошедший в школе случай управление образования Воронежа. Оказалось, что в администрации учебного заведения о распространении снюса не знают:

- Мы проводим профилактическую работу с родителями по употреблению школьниками наркотических средств. По нашему распоряжению, учителя, в свою очередь информируют родителей. Возможно, сообщение учительницы в чате носило именно такой, профилактический характер?

Что касается школы №13, то конкретно в ней, по словам чиновников, туалеты начальной школы и старших классов находятся на разных этажах, что исключает общение этих параллелей в уборных…