2019-12-10T17:23:16+03:00
Общество

В воронежских школах старшеклассники "подсаживают" малышей на жевательный табак

Употребление снюсов вызывает зависимость как наркотик
Ирина КАЗАНИНА
Поделиться:
Малыши боятся ходить в школу. фото Алексея БулатоваМалыши боятся ходить в школу. фото Алексея БулатоваФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Волна употребления жевательных смесей на основе табака и никотина докатилась и до воронежских школ. Родители школы №13 с ужасом узнали от своих детей, посещающих начальные классы, что в туалете старшеклассники угощают их «жвачками» с фруктовыми вкусами. Причем в агрессивной форме: тех, кто отказывается попробовать смесь, не пускают справить нужду. Малыши из страха даже перестали посещать уборные.

- Об этом случае стало известно учительнице младших классов, - рассказала «Комсомолке» Ольга, мама ученика школы №13. - Педагог обратила внимание, что ребенок часто отпрашивается в туалет во время занятий. Когда стала разбираться, то мальчик рассказал о фруктовых «жвачках». Учительница в родительском чате попросила нас предупредить детей об опасности употребления таких смесей.

А главная их опасность в том, что они содержат либо табак, либо никотин и вызывают наркотическую зависимость как от курения, поскольку вредные вещества находятся в снюсе в концентрированном виде.

Законодательно запрещена продажа снюсов с содержанием табака, но в формулировках нет ни слова про запрет смесей с содержанием никотина. Этим и пользуются производители и продавцы «жвачек». И предъявить им нечего.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подтвердили, что у них на проверке сейчас находится образец жевательной смеси, которую изъяли в одной из школ города. Экспертиза изучит состав снюса и выяснит, входит ли он в список запрещенных или нет.

- О фактах распространения снюсов в учебных заведениях надо обязательно сообщать в отделение полиции по месту его нахождения, - посоветовали правоохранители. - Но к заявлению требуется приложить образец вещества для его исследования.

Мы также попросили прокомментировать произошедший в школе случай управление образования Воронежа. Оказалось, что в администрации учебного заведения о распространении снюса не знают:

- Мы проводим профилактическую работу с родителями по употреблению школьниками наркотических средств. По нашему распоряжению, учителя, в свою очередь информируют родителей. Возможно, сообщение учительницы в чате носило именно такой, профилактический характер?

Что касается школы №13, то конкретно в ней, по словам чиновников, туалеты начальной школы и старших классов находятся на разных этажах, что исключает общение этих параллелей в уборных…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
В Воронеже водителя, не оплатившего 60 штрафов, лишили прав на год
В Воронеже появились шесть билбордов с портретами Сталина
Альфа-Банк обеспечил клиентам возможность платить за турпутевки при помощи приложения
Редкий почтовый конверт пополнил экспозицию музея Воронежской областной Думы
В Воронежской области возбудили уголовное дело по аварии, в которой погибли пять человек
Мэрия Воронежа будет участвовать в общероссийском дне приема граждан
В Воронеже прошел этап общегородских уроков истории
В аварии в Воронежской области погиб руководитель волгоградской частной клиники и почти вся его семья
Лучшим специалистом в сфере государственной молодежной политики стала сотрудница администрации Воронежа
В Воронеже прошел Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!»
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии, посвященной Дню Героев Отечества
В центре Воронежа у рынка установили новые светофоры