2020-01-03T14:34:41+03:00
Авто

Вчерашний день на воронежских дорогах стал самым "пьяным"

Задержали даже больше нетрезвых водителей, чем 1 января
Виктор ПАВЛОВ
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В новогодние праздники концентрация пьяных водителей существенно вырастает.В новогодние праздники концентрация пьяных водителей существенно вырастает.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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24 пьяных водителя задержали на дорогах Воронежа 2 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. За день до этого было на три человека меньше. В прошлом году рекорд был поставлен 7 января (26 человек).

Всего за вчерашний день зафиксировали 6661 нарушение. Почти 5300 - это случаи превышения скорости. 121 водитель получил штраф за проезд на красный, 32 - за непристегнутый ремень безопасности.

Добавим, что ГИБДД во время новогодних каникул выводит на дежурство дополнительные силы. По оценке главы регионального управления ведомства Евгения Шаталова, в эти дни автомобилистов на дорогах меньше, а вот серьезных нарушений - больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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