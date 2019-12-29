Дополнительные наряды ДПС выставят в Воронеже в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-29T15:31:44+03:00

Во время новогодних выходных на улицах будет больше патрульных машин. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Приближаются новогодние праздники. Вырастает ли количество нарушителей на дорогах во время долгих выходных, или же все сидят по домам - и никто никому не мешает? Спросили на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) у начальника УГИБДД по Воронежской области Евгения Шаталова.

- Интенсивность движения, однозначно, снижается, ведь большую долю перемещений обычно дают поездки на работу, в школу за детьми. Падает и общее количество нарушений, в том числе скоростного режима. Но количество нетрезвых водителей увеличивается, - отметил наш собеседник.

Глава областного УГИБДД Евгений Шаталов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Согласно статистике ГИБДД, в 2019 году за десять дней января было зафиксировано 164 таких нарушения. Больше всего пьяных автомобилистов попалось инспекторам 1 января (25 человек), а также 7 января - (26 человек).

- С учетом этой статистики в новогодние праздники мы планируем выставление дополнительных нарядов ДПС, рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей, - заявил Евгений Шаталов. - Хочу обратиться ко всем водителям: это грубое нарушение. Не надо рисковать, лучше воспользоваться такси: обеспечить и свою безопасность, и безопасность других людей. И, конечно, не лишиться водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU