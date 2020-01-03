В Воронеже сгорел еще один автобус

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:02:58+03:00

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Не успели воронежцы обсудить одно возгорание автобуса - пожар в 90-м на проспекте Революции - как произошло второе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, оно случилось сегодня, 3 января, в 8.52.

Сообщение о возгорании поступило с улицы Краснодонской - там находится база автобусов и грузовиков. На место выехали восемь пожарных на двух спецмашинах. С огнем справились в 9.16.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако огонь серьезно повредил автобус ПАЗ. О причинах возгорания пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU