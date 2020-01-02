В центре Воронежа на остановке загорелся маршрутный автобус №90

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 2 января на проспекте Революции, на остановке «Петровский сквер», загорелся маршрутный автобус №90. По рассказам очевидцев, водитель вовремя увидел пламя, открыл двери и сказал пассажирам экстренно покинуть общественный транспорт. К слову, несмотря на новогодние праздники, в это время оказалось достаточно много людей в автобусе. Никто из них не пострадал.

Спасателям о происшествии сообщили в 14.22. Водителю удалось собственными силами с помощью огнетушителя частично побороть пламя, хотя оно, судя по фото, оказавшимся в интернете, разгорелось не на шутку. Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, на месте пожара работали два отделения. Ликвидировать пожар удалось в 14.25.

После этого инцидента, конечно, ни о какой дальнейшей работе автобуса не могло быть и речи. Теперь перевозчику предстоит произвести ремонт и определить точную причину возгорания.

В сети воронежцы начали жаловаться, что большие автобусы маршрута №90 - крайне стары, поэтому с ними может случиться что угодно: от замыкания электропроводки до отказа тех или иных деталей. Другие же горожане вспомнили, что в 2019 году проезд значительно подорожал - а вот каких-либо изменений в системе общественного транспорта не видно.

ИСТОЧНИК KP.RU