Полиция опубликовала фотографии лобового столкновения в центре Воронежа

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:06:51+03:00

Двое получили травмы в ДТП с участием "Рено" и "Лады"

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Воронежские полицейские раскрыли подробности аварии, произошедшей ночью 2 января на проспекте Революции. Напомним, там лоб в лоб столкнулись "Лада-Приора" и "Рено-Симбол".

По уточненным данным, за рулем "Рено" был 48-летний местный житель. Он двигался со стороны Кольцовской в сторону Урицкого. Навстречу шла "Лада", водителем которой был 51-летний мужчина. Сейчас полиция проводит проверку, как именно эти автомобили могли "встретиться".

После столкновения оказались травмированы водитель "Рено" и 47-летняя пассажирка "Лады".

Добавим, что в области за сутки зарегистрировано 53 ДТП, из них в Воронеже - 31. Травмы на дорогах получили четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU