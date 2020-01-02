2020-01-02T17:05:48+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже лоб в лоб столкнулись две легковушки

В итоге медицинская помощь потребовалась двум людям
Олег ИВАНОВ
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2 января примерно в 1.45 у дома №8 на проспекте Революции лоб в лоб столкнулись два автомобиля - «Рено» и «Лада Приора». По данным городской Госавтоинспекции, в ночной аварии пострадали два человека.

37-летний водитель «Рено» ехал со стороны Кольцовской в сторону улицы Урывского. Вероятно, он хотел пойти на обгон, и выехал на встречную полосу. Но мужчина не рассчитал свой маневр и влетел в «Ладу», за рулем которой был 51-летний мужчина.

В результате ДТП тупую травму живота получил водитель «Рено». Его госпитализировали. Пассажирка «Лады» ушибла плечо и ранила голову. Ей оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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