Ночью в Воронеже лоб в лоб столкнулись две легковушки
2 января примерно в 1.45 у дома №8 на проспекте Революции лоб в лоб столкнулись два автомобиля - «Рено» и «Лада Приора». По данным городской Госавтоинспекции, в ночной аварии пострадали два человека.
37-летний водитель «Рено» ехал со стороны Кольцовской в сторону улицы Урывского. Вероятно, он хотел пойти на обгон, и выехал на встречную полосу. Но мужчина не рассчитал свой маневр и влетел в «Ладу», за рулем которой был 51-летний мужчина.
В результате ДТП тупую травму живота получил водитель «Рено». Его госпитализировали. Пассажирка «Лады» ушибла плечо и ранила голову. Ей оказали помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU