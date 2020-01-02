В Воронеже на три месяца закрыли бар, у которого произошла дикая драка

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:00:42+03:00

На этот раз были нарушены уровни звука и звукового давления

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Очередная внеплановая проверка местного Роспотребнадзора порушила планы владельцев бара «Барвиха» (ул. Солнечная, 66В) на эти новогодние праздники. Специалисты управления провели на днях замеры уровня звукового давления ночью в спальне одной из квартир соседнего дома №99б по улице Хользунова. В баре как раз работали вентиляционное оборудование, кондиционеры и музыкальная аппаратура.

- По результатам измерений, повторно выявлены нарушения, а именно: уровни звука и звукового давления для ночного времени превышает предельно допустимые, в связи с чем ухудшаются условия проживания жильцов дома по ул. Хользунова, 99б, что не соответствует требованиям: п. 2.2, п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645- 10. Длительное воздействие шума на организм человека создает угрозу жизни или здоровью человека, - комментируют в Роспотребнадзоре.

В итоге был составлен протокол об административном правонарушении. Коминтерновский районный суд приостановил работу общепита на 90 суток с 28 декабря 2019 года. Так что заработать во время новогодних праздников владельцам бара не получится.

Напомним, это не первый раз, когда местные жители жалуются на заведение «Барвиха». До этого, например, воронежцы проснулись от дикой драки, происходившей у этого развлекательного заведения, где есть и караоке-бар, и сауна.

ИСТОЧНИК KP.RU