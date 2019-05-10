2019-05-10T17:19:44+03:00
Происшествия

В Воронеже сняли дикую драку у бара

Инцидент случился на улице Солнечной
Яков СТРОГОВ
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Драка в самом разгаре.Драка в самом разгаре.Фото: Масянька Рыжая, ВКонтакте.
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Жители окрестных домов взбунтовались против бара «Барвиха», расположенного на улице Солнечной. Терпение людей лопнуло, когда в пять утра они проснулись от дикой драки, происходившей у этого развлекательного заведения, где есть и караоке-бар, и сауна.

Удалось снять фрагмент драки, где сначала приемом из области то ли борьбы, то ли дзюдо молодого человека швыряют на асфальт, а потом к «разборке» с удовольствием присоединяются еще несколько человек.

Кстати, на сайте «Барвихи» на месте отзывов негатива несравнимо больше, чем позитива. В частности, посетители жалуются, что беспредельные «разборки» в этом заведении – обычное дело, а охранники предпочитают ни во что не вмешиваться, да и сами – далеко не образец джентльменского поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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