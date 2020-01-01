17-летний житель Воронежской области врезался в шлагбаум переезда
Парень попал в больницу
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 декабря 17-летний житель Бобровского района угодил в больницу после ДТП. Авария произошла в селе Хреновое в половине четвёртого утра.Водитель автомобиля ВАЗ-2110 на регулируемом железно-дорожном переезде врезался в шлагбаум при запрещающих сигналах переездной сигнализации.
В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил травмы, его доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, под Воронежем смертельная авария произошла за полчаса до Нового года
ИСТОЧНИК KP.RU