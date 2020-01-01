Под Воронежем смертельная авария произошла за полчаса до Нового года

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:20:24+03:00

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31 декабря в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 106 аварий, более половины из них произошли в столице Черноземья - 71. В семи ДТП травмы получили пять человек и двое погибли.

В половине восьмого утра в переулке 9 Января ВАЗ-21061 съехал с дороги и врезался в припаркованный «Киа-Сид». Машины получили повреждения, а 58-летний водитель "шестерки" умер до приезда "Скорой".

Еще одна смертельная авария произошла буквально за полчаса до боя курантов. В 23.35 на 5-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж» в Каширском районе 28-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в движущийся во встречном направлении «Хендэ С35», он тоже скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU