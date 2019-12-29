2019-12-29T11:46:18+03:00
Происшествия

В воронежском райцентре под колесами машины погибла 66-летняя бабушка

Женщина переходила дорогу рядом с "зеброй"
Виктор ПАВЛОВ
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Женщина находилась недалеко от перехода, но все-таки не на нем.Женщина находилась недалеко от перехода, но все-таки не на нем.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Новой Усмани автомобилист насмерть сбил пожилую женшину. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось вчера, 28 декабря, примерно в 7.30 утра. Водитель "Рено Меган Сценик" ехал по улице Центральной со стороны села Орлово в направлении центра Новой Усмани. 37-летний мужчина почему-то не успел среагировать, когда на дороге появилась 66-летняя пенсионерка. Она переходила проезжую часть слева направо рядом с "зеброй".

Последовал удар. Женщина скончалась на месте происшествия. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Еще одно смертельное ДТП произошло вчера в Богучарском районе. Погибла 25-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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