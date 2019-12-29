В воронежском райцентре под колесами машины погибла 66-летняя бабушка
В Новой Усмани автомобилист насмерть сбил пожилую женшину. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
ДТП случилось вчера, 28 декабря, примерно в 7.30 утра. Водитель "Рено Меган Сценик" ехал по улице Центральной со стороны села Орлово в направлении центра Новой Усмани. 37-летний мужчина почему-то не успел среагировать, когда на дороге появилась 66-летняя пенсионерка. Она переходила проезжую часть слева направо рядом с "зеброй".
Последовал удар. Женщина скончалась на месте происшествия. Полиция проводит проверку по факту аварии.
Еще одно смертельное ДТП произошло вчера в Богучарском районе. Погибла 25-летняя девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU