На воронежской трассе перевернулась «Хонда»: погибла девушка

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-29T11:36:53+03:00

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Вчера, 28 декабря, в Богучарском районе на трассе М-4 "Дон" произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

31-летний ростовчанин на "Хонде-Цивик" ехал со стороны Воронежа в сторону Ростова-на-Дону. По неясной пока причине он не справился с управлением. Машина перевернулась. 25-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Когда на место приехала скорая, она была еще жива, но позже скончалась. Водителя госпитализировали.

В области за сутки зарегистрировано 132 ДТП, из них в Воронеже - 93. На дорогах погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU