На месте покушения на главу Рамонского района не нашли второго взрывного устройства

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-26T16:55:23+03:00

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Покушение на главу Рамонского района совершили утром 26 декабря. По предварительной информации, Николай Фролов открыл дверь своей служебной «Киа Соренто», когда произошел взрыв. С ранением ног чиновника забрали в больницу и прооперировали. Тем временем некоторые местные жители сообщали, что взрывных устройства было два. Якобы второе находилось в кустах рядом.

Корреспондент «КП» с места событий сообщает, что силовики закончили обследование всей территории, к счастью, никаких опасных предметов не обнаружили. Машину, в которой произошел взрыв, эвакуировали для проведения следственных действий.

На месте работали взрывотехники.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

СК уже возбудил уголовное ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Больше фото - по ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/751929" frameborder="0"></iframe> Взорванную машину главы Рамонского района эвакуировали.Юлия ДИДЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU