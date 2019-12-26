На месте покушения на главу Рамонского района не нашли второго взрывного устройства
Покушение на главу Рамонского района совершили утром 26 декабря. По предварительной информации, Николай Фролов открыл дверь своей служебной «Киа Соренто», когда произошел взрыв. С ранением ног чиновника забрали в больницу и прооперировали. Тем временем некоторые местные жители сообщали, что взрывных устройства было два. Якобы второе находилось в кустах рядом.
Корреспондент «КП» с места событий сообщает, что силовики закончили обследование всей территории, к счастью, никаких опасных предметов не обнаружили. Машину, в которой произошел взрыв, эвакуировали для проведения следственных действий.
На месте работали взрывотехники.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
СК уже возбудил уголовное ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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