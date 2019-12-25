В Воронежской области отложили на неопределенный срок открытие нового колеса обозрения

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-25T19:31:33+03:00

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Открытие колеса обозрения высотой в 31,5 метр отложили. Ранее в администрации Боброва планировали ввести его в строй до конца 2019 года. Однако подрядчик - компания «Спецпрофи» из Свердловской области, снизившая стартовую цену на аукционе с 28 до 21,8 миллиона рублей, благодаря чему и победила, - затянул с работами.

Напомним, колесо обозрения с видом на лес и берега реки Битюг собираются сделать с восемью частично застекленными и семью закрытыми кабинками с отоплением и кондиционером. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек. Одна из кабинок с расширенным входом и откидным креслом будет рассчитана на инвалидов. Одновременно смогут кататься на аттракционе 96 человек.

Сидения и спинки на аттракционе сделают из нержавеющей стали, окна из закаленного стекла, пол – из алюминиевых листов с рифлением. Один оборот колеса должен будет занимать шесть минут. На боковых панелях кабинок собираются установить светящиеся надписи «Бобров».

В администрации Боброва также конкретизировали ранее заявленные планы по созданию вокруг колеса обозрения парка аттракционов, напоминающего воронежский «Олимпик». В Лушниковке планируют сделать беговые дорожки и лыжероллерную трассу. Ну и конечно, разнообразные аттракционы. Парк откроют не раньше, чем через два-три года.

Напомним, в Воронежской области колеса обозрения есть в парках Борисоглебска и Россоши. Они построены еще в советское время по типовому проекту – высота 24 метра, 20 открытых кабинок - и на использование в зимние холода не рассчитаны. Похожее на планируемое в Лушниковке колесо есть только в Воронеже у ТРЦ «Арена» в Коминтерновском районе. Но в столице Черноземье оно повыше – 38 метров, и кабинок в нем чуть побольше – 18.

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ИСТОЧНИК KP.RU