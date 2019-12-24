В Воронежской области родители все чаще называют детей Миланами и Львами

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-24T17:10:37+03:00

В этом году самыми популярными именами у мальчиков стали Артем, Александр, Иван, у девочек - София, Мария, Анастасия и Виктория. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

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Сегодня в Воронеже, в Доме журналистов руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина подвела итоги деятельности учреждения за 11 месяцев текущего года.

По ее словам, самыми популярными именами у мальчиков стали Артем, Александр, Иван. Причем Артем лидирует в этом рейтинге уже 10 лет.

Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Анастасиями и Викториями.

А вот редкими именами стали Ахмед, Зухра, Хадижа, Ислам, Мохаммед, Яков, Митрофан, Демьян, Мелисса, Теона, Оливия и Лукерия. Также постепенно уходят в забвение ранее популярные имена: Галина, Валентина, Любовь, Валерий, Анатолий, Петр. В то же время родители «возвращают в оборот» имена Дарина, Милана, Кира, Николь, Лев, Константин, Захар.

Кроме того, Марина Севергина напомнила, что в Центральном ЗАГСе Воронежа теперь проходят только торжественные церемонии бракосочетания. То же самое хотят сделать и в ЗАГС Железнодорожного района города.

ИСТОЧНИК KP.RU