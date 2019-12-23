2019-12-23T12:57:53+03:00
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На воронежском проспекте Труда могут вернуть старую схему движения

Проблема в том, что погода не позволяет нанести соответствующую четырем полосам разметку
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Временные линии практически не видно.Временные линии практически не видно.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Уже на этой неделе на проспекте Труда могут временно вернуть старую схему движения. Пока идея проходит обсуждение. Точную дату изменений (если они будут) мы сообщим дополнительно.

Напомним, после перекрытия развязки на улице 9 Января как раз проспект Труда принял на себя значительную часть нагрузки. Тогда проезжую часть в направлении Московского проспекта расширили с трех до четырех полос, сократив островок. Поток стал двигаться гораздо бодрее. Но вот незадача: желтая временная разметка стерлась. Теперь одни ориентируются на знаки, другие держатся от сплошной подальше. В пресс-службе мэрии нам рассказали, что погодные условия сейчас не позволяют обновить разметку.

- Мы вынесли предложение вернуться к старой схеме движения, - рассказал "КП" начальник УГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов. - Она будет действовать до тех пор, пока погода не позволит нанести новую разметку. Противоречий между знаками и разметкой быть не должно. Это небезопасно.

Все, что сейчас потребуется - сменить знаки движения по полосам на старые. А весной дорога вновь должна стать четырехполосной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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