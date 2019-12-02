Три ряда или четыре? Стертая разметка провоцирует беспорядок на воронежском перекрестке
Возникают вопросы по поводу новых особенностей движения по перекрестку проспекта Труда и Московского проспекта. Напомним, не так давно там существенно изменили схему движения. Например, для тех, кто едет по проспекту Труда со стороны Солнечной в сторону Московского проспекта, теперь не три полосы, а четыре. Мера позволила существенно разгрузить улицу.
Новые полосы нанесли желтой краской, которая практически стерлась. Теперь некоторые ориентируются на старую разметку, другие - на едва заметную временную. На дороге - полная неразбериха, постоянно слышатся гневные сигналы.
- Временную разметку нанесли, чтобы водители визуально привыкли к изменениям в организации дорожного движения, - отметили в пресс-службе городской администрации. - Кроме того, были размещены дополнительные дорожные знаки, в частности - движение по полосам. Ими и нужно руководствоваться при проезде указанных участков, поскольку в настоящее время погодные условия не позволяют наносить разметку, и нанесена она будет только при наступлении таковых.
ИСТОЧНИК KP.RU